Einsatz In Cloppenburg: Polizei gelingt Schlag gegen Schleuserin (61)

Cloppenburg Bereits am 10. Juni ist der Polizei in Cloppenburg nach umfangreichen Ermittlungen ein Schlag gegen die Schleuserkriminalität gelungen. Nach Polizeiangaben von Donnerstag wurden darüber hinaus vier Vietnamesen ohne gültige Aufenthaltserlaubnis dem Ausländeramt übergeben.

Beamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta hatten am 10. Juni 2020 mit Unterstützung von Mitarbeitern des Kreis-Ausländeramts die Wohnung einer 61-jährigen vietnamesischen Staatsangehörigen im Stadtgebiet Cloppenburg durchsucht. Vorausgegangene polizeiliche Ermittlungen hatten ergeben, dass sich in der Wohnung der 61-Jährigen Personen befinden, die sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhalten und mit falschen Papieren einer Beschäftigung nachgehen. Die 61-Jährige steht im Verdacht, mehreren vietnamesischen Staatsangehörigen Hilfe beim unerlaubten Aufenthalt in Deutschland geleistet zu haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde vom Amtsgericht Oldenburg ein Durchsuchungsbeschluss erlassen, welcher am Morgen des 10. Juni vollstreckt wurde. Bei der Durchsuchung wurden diverse Beweismittel sowie gefälschte Ausweispapiere sichergestellt.

Die vier angetroffenen Vietnamesen wurden zur Polizeidienststelle Cloppenburg gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Ausländeramt übergeben, welche die aufenthaltsbeendenden Maßnahmen gegen die vier Männer einleitet. Gegen das Quartett wurden zudem Strafverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthaltes eingeleitet.

Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Beschäftigung ohne Aufenthaltstitel sind ebenso zu erwarten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.