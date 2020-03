Einsatz: Spülmaschine brennt in Wohnung

Cloppenburg Zum Brand in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Hauses an der Straße Steinkamp ist die Feuerwehr am Donnerstag gegen 20.30 Uhr gerufen worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet eine Spülmaschine vermutlich auf Grund eines technischen Defektes in Brand. Die Bewohner der Wohnung, eine 61-jährige Frau und ein 54-jähriger Mann, konnten sich unverletzt ins Freie begeben. Die Feuerwehr rückte nach eigenen Angaben mit sechs Fahrzeugen und 44 Einsatzkräften aus und löschte den Brand. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von 5000 Euro. Wegen der Rauchbelastung ist die Wohnung vorerst nicht bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Bekannten unter. Die Feuerwehr setzte einen Hochdruck-Lüfter ein, um die Wohnung zu lüften.