32-Jähriger bietet „volles Programm“

Cloppenburg /Emstek Das ist wohl das, was man das volle Programm nennt: Am Dienstagabend, 18.40 Uhr, stoppte eine Funkstreife der Polizei in Cloppenburg einen 32-jährigen Emsteker, welcher ohne gültigen Führerschein und unter Alkoholeinfluss mit dem Auto unterwegs war. Zudem war das Fahrzeug abgemeldet, und die Kennzeichen waren ohne Gültigkeit. Darüber hinaus lagen zwei Haftbefehle gegen den Mann vor. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Der 32-Jährige wurde umgehend in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht.

