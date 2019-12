Cloppenburg /Emstek Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Donnerstag auf dem Marktplatz in Cloppenburg gekommen. Ein Unbekannter beschädigte zwischen 10.50 und 11.40 Uhr im Bereich hinter der Roten Schule einen Kia Ceed. Anschließend flüchtete er. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/1 86 00) entgegen.

Am Freitag, 20. Dezember, wollte eine zivile Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Cloppenburg um 23.10 Uhr auf dem Industriezubringer in Cloppenburg einen Pkw kontrollieren. Hierbei missachtete der Fahrer mehrfach die Haltesignale der Polizei und versuchte sich durch Flucht der Verkehrskontrolle zu entziehen. Er überfuhr dabei mehrere rote Ampeln und überholte trotz Gegenverkehrs. Der 19-jährige Fahrzeugführer aus Holdorf konnte schließlich in der Philipp-Reis-Straße gestellt werden. Der Fahrzeugführer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Zeugen können sich bei der Polizei Cloppenburg melden.

Am Freitag, 20. Dezember, kam es in der Zeit von 10 bis 14 Uhr in der Eisenbahnstraße in Cloppenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort auf dem Parkstreifen abgestellter Pkw aus Bremen wurde dort durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren am linken Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstanden Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg entgegen.

Ein 39-jähriger Cloppenburger ist bei einem Verkehrsunfall auf der Westerlandstraße in Cloppenburg am Freitag, 20. Dezember, leicht verletzt worden. Der 39-Jährige befuhr um 21.35 Uhr mit seinem Pkw die Westerlandstraße und übersah dabei den aus Richtung „Am Rennplatz“ kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw eines 18-jährigen Cloppenburgers. Es kam zum Zusammenstoß. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt.

Ein 27-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 20. Dezember, gegen 14.30 Uhr auf der B 72 in Emstek, in Fahrtrichtung Cloppenburg, leicht verletzt worden. Im dortigen zweispurigen Bereich musste ein 27-Jähriger aus Visbek, mit seinem Pkw verkehrsbedingt auf der rechten Fahrspur halten. Ein 26-jähriger Bremer befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Pkw die linke Fahrspur. Der 27-Jährige beabsichtigte auf den linken Fahrstreifen zu wechseln und scherte aus. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw des Bremers. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 6000 Euro. Der 27-jährige Unfallverursacher wurde direkt nach dem Unfall in das Krankenhaus in Cloppenburg gebracht.