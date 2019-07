Cloppenburg Seit Jahresbeginn wurden an einem Autohaus an der Nicolaus-Otto-Straße insgesamt 15 hochwertige BMW aufgebrochen. Der entstandene Schaden dürfte sich inzwischen im hohen fünfstelligen Euro-Bereich bewegen. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich laut Polizeiangaben zumindest für eine Tat, die in der Nacht zum 17. Februar 2019 ereignete, ein Tatverdacht gegen einen 29-jährigen litauischen Mitbürger, der allerdings nicht in Deutschland wohnhaft ist.

Dieser ist bereits in der Vergangenheit wegen gleich gelagerter Taten in Erscheinung getreten. Die Ermittlung des Aufenthalts des 29-Jährigen dauert derweil an. Insbesondere für eine Tat in der Nacht zum 17. Juli 2019 sucht die Polizei dringend Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sache machen können. Hier brachen unbekannte Täter insgesamt vier hochwertige BMW auf und entwendeten Navigations- und andere fest verbaute Bedienteile. Hinweise an Telefon 04471/18600.