Cloppenburg Nachdem am Wochenende zwei Schuppen in Flammen aufgegangen sind, musste die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg am Montagabend erneut ausrücken. Auch dieses Mal brannte ein Schuppen, Einsatzort war die Huntestraße, Ecke Jümmestraße.

Seit Februar hält eine Reihe von Bränden die Feuerwehren im Landkreis Cloppenburg in Atem. Ob auch der Einsatz am Montagabend auf Fremdverschulden zurückzuführen ist, ist noch nicht bekannt. Eine Brandstiftung kann laut Polizei aber nicht ausgeschlossen werden, die Ermittlungen laufen.

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte laut Polizei um 19.41 Uhr. Es brannte ein ungefähr 30 Meter langer und fünf Meter breiter Holzschuppen. Das Feuer war im mittleren Teil des Gebäudes, in dem Brennholz gelagert wurde, ausgebrochen.

Die Feuerwehr Cloppenburg war mit sechs Fahrzeugen und 25 Kräften im Einsatz und bekämpfte den Brand von mehreren Seiten aus gleichzeitig. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Nach ersten groben Schätzungen entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.