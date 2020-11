Blaulicht: Innenstadt-Besucher tragen nicht immer eine Maske

Cloppenburg /Essen Auch am Donnerstag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta die Einhaltung der Corona-Regeln.

• Um 18.50 Uhr kontrollierten sie einen 24-jährigen Cloppenburger an der Langen Straße. Trotz mehrfacher Aufforderung setzte der 24-Jährige keine Mund-Nasen-Bedeckung in der Cloppenburger Innenstadt – in der Maskentragepflicht herrscht – auf. Die Beamten stellten die Personalien fest und führten eine Gefährderansprache durch.

• Ebenfalls ohne Maske in der Cloppenburger City waren am Donnerstag gegen 18.50 Uhr zwei Männer im Alter von 30 und 34 Jahren unterwegs. Es wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

• Vier Personen aus vier Haushalten waren in einem Auto unterwegs, ohne eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Sie wurden um 19.40 Uhr an der Osterstraße von der Polizei kontrolliert. Nachdem die Personalien der Personen im Alter von 17 bis 23 Jahren festgestellt worden waren, erhielten diese einen Platzverweis.

• Aufklärungsarbeit leisteten Polizisten um 19.30 Uhr an der Leharstraße, weil sich dort drei Personen aus unterschiedlichen Haushalten getroffen hatten. In allen Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

• Versuchter Einbruch

Einen versuchten Einbruch in einen Fahrradschuppen meldet die Polizei zwischen Donnerstag, 21.45 Uhr, und Freitag, 6.15 Uhr, in der Cloppenburger Fontanestraße. Der Täter versuchte, die Tür des Schuppens aufzuhebeln, was ihm laut Polizeiangaben nicht gelang. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Telefon 0 44 71/1 86 00) entgegen.

• Wand beschmiert

Zwischen Donnerstag, 14 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, kam es am Eisenbahnweg in Cloppenburg zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter besprühte eine Gebäudewand, das Pflaster sowie ein Fenster der St.-Augustinus-Schule mit weißer Farbe.

Der entstandene Sachschaden wurde auf circa 200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg ( 0 44 71/1 86 00) entgegen.

• Raupenbagger

Ein Raupenbagger wurde in Essen beschädigt. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, Am Schützenplatz. Dabei wurden die Scheibe und der Lack des Raupenbaggers beschädigt, teilt die Polizei mit. Der entstandene Sachschaden wurde auf 100 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Oldenburg) unter Telefon 0 54 34/ 92 47 00 entgegen.

