Cloppenburg /Essen Im Prozess vor dem Oldenburger Landgericht gegen den 42 Jahre alten Mann aus Cloppenburg, der in Essen/Oldenburg seine Ehefrau schwer misshandelt und vergewaltigt haben soll, kann das Opfer nicht mehr aussagen. Am Dienstag sollte die geschundene Frau der Staatsanwaltschaft und vor allem der Verteidigung Rede und Antwort stehen, nachdem sie am ersten Verhandlungstag bereits stundenlang dem Gericht alles erzählt hatte.

Am ersten Verhandlungstag vor einer Woche hatte die Frau noch die Kraft gehabt, in nichtöffentlicher Verhandlung auszusagen. Am Dienstag brach sie aber innerlich zusammen. Zu einer weiteren Vernehmung war sie nicht mehr in der Lage. Nun sollen sich Psychologen um die Frau kümmern. Sie wird fortan wohl nicht mehr am Verfahren teilnehmen. Sie wird aber weiterhin von ihrem Anwalt vertreten.

Ein Opfer kann nicht mehr aussagen. Ist der Angeklagte damit fein raus ?. Mitnichten. Zum einen kann im Prozess alles verwendet werden, was die Frau am ersten Prozesstag gesagt hat. Zum anderen soll dem Gericht eine Videoaufnahme von der polizeilichen Vernehmung der Frau vorliegen. Dass sie jetzt nicht mehr aussagen kann, ist kein Wunder. Laut Anklage hat die Frau ein Martyrium hinter sich. Sie war zunächst von einem fremden Mann vergewaltigt worden.

Das soll ihr eigener Mann als Ehebruch gewertet haben. Deswegen soll er nun seine Ehefrau schwerst misshandelt und auch vergewaltigt haben. Der Angeklagte indes bestreitet das. Über seinen Anwalt hat er Körperverletzungs-Delikte zugegeben, die angeklagte Vergewaltigung aber in Abrede gestellt. Das Verfahren, das fortgesetzt wird, gestaltet sich auch in einem anderen Bereich schwierig. Die angeklagte Tat ist 17 Jahre her. Sie datiert aus dem Jahr 2003. Weil die mutmaßlichen Tatumstände erst spät bekannt geworden waren, kann erst jetzt verhandelt werden.