Cloppenburg /Essen Zwei Menschen sind am Freitag gegen 13.10 Uhr bei einem Unfall im Cloppenburger Ortsteil Stapelfeld leicht verletzt worden. Eine 40-jährige Cloppenburgerin wollte laut Polizeiangaben von der Osnabrücker Straße (B 68) nach links auf die Stapelfelder Kirchstraße biegen und musste verkehrsbedingt warten. Ein 28-jähriger aus Essen erkannte dies zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro.

• Unfallflucht

Rund zweieinhalb Stunden später beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ebenfalls in Stapelfeld beim Linksabbiegen von der B 68 auf die B 213 ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel. Anschließend flüchtete er in Richtung Löningen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen mögen sich bei der Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) melden.

• 0,90 Promille

Die Polizei stoppte am Freitag gegen 21.40 Uhr eine 22-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg, die unter dem Alkoholeinfluss von 0,90 Promille auf der Friedrich-Pieper-Straße in Cloppenburg unterwegs war. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt.

• Ohne Führerschein

Ohne Führerschein war ein 39-jähriger Autofahrer aus Rastede am Freitag gegen 22.30 Uhr auf dem Vahrener Damm in Cloppenburg unterwegs. Die 45-jährige Fahrzeughalterin – ebenfalls aus Rastede – saß während der Fahrt auf dem Beifahrersitz. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt.

• Sachbeschädigung

Unbekannte Täter zerstörten zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 7.50 Uhr, die Seitenscheibe eines Opel Corsa, der an der Soestenstraße in Cloppenburg stand. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.

• Elektroschrott gesucht

Unbekannte Täter drangen zwischen Sonntag, 11.05 Uhr, und Montag, 7.15 Uhr, auf das Gelände der Abfalldeponie an der Straße Keemoor in Stapelfeld ein. Nach bisherigen Erkenntnissen suchten sie die Container für Elektroschrott ab. Aus bislang unbekannten Gründen ließen sie von einer weiteren Tatbegehung ab und erlangten kein Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.

• Paletten gestohlen

Unbekannte Täter stahlen in der Nacht von Sonntag auf Montag 120 Hygienepaletten von einem Firmengelände an der Waldstraße in Essen. Zuvor hatten sie ein Tor aufgebrochen. Zum Abtransport dürften sie ein bislang unbekanntes Fahrzeug genutzt haben. Hinweise nimmt die Polizei Essen unter Telefon 0 54 34/ 39 55 entgegen.

Mehr Infos unter www.polizei-cloppenburg.de