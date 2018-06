Cloppenburg Gegen einen Tatverdächtigen hat die Polizei Cloppenburg nach insgesamt drei Vorfällen im Stadtgebiet Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlung gegenüber Kindern aufgenommen. Auf Grund einer psychischen Erkrankung wurde der 26-jährige Cloppenburger in eine Fachklinik eingewiesen. Er soll am Dienstag um 9.05 Uhr mit geöffneter Hose an der Grundschule Galgenmoor gestanden haben.

Die Lehrer informierten sofort die Polizei, eine Streife griff den Mann in der Nähe der Schule auf. „Es besteht die Möglichkeit, dass sich der Tatverdächtige vor weiteren Kindern, Jugendlichen und/oder Erwachsenen entblößte“, heißt es von der Polizei. Daher werden weitere mögliche Opfer gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter Telefon 0 44 71/ 1 86 00 in Verbindung zu setzen.

Der erste Vorfall von Exhibitionismus ereignete sich am Montag um 7.25 Uhr. Auf dem Schulweg kam einer zehnjährigen Cloppenburgerin ein bis dahin unbekannter Mann entgegen. Laut Polizeiangaben war der Reißverschluss seiner Hose geöffnet und er manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Gegen 17.15 Uhr am gleichen Tagen ereignete sich ein gleicher Vorfall an der Königseestraße. Diesmal kam der Mann einer Siebenjährigen entgegen und nahm sein Geschlechtsteil in die Hand. Die Polizei geht laut Sprecherin Maren Otten davon aus, dass die drei Taten zusammenhängen.