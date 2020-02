Cloppenburg Polizisten ist am Freitag um 21.39 Uhr ein Auto aufgefallen, das in Schrittgeschwindigkeit auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Emsteker Straße in Cloppenburg fuhr. Bei einer Kontrolle gab die 24-jähriger Fahrerin aus Cloppenburg an, noch ein bisschen für die praktische Führerscheinprüfung geübt zu haben.

Der 31-jährige Beifahrer und Halter des Pkw hatte die Übungsfahrt zugelassen, teilt die Polizei mit. Daher wurden gegen die beiden Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Zulassens eingeleitet.