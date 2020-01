Cloppenburg Aus bislang unbekannter Ursache ist am Freitagnachmittag ein Brand in einem Feuerholzschuppen ausgebrochen. Der Schuppen stand neben einem Wohnhaus in der Cloppenburger Pregelstraße. Gegen 15 Uhr heulte im Cloppenburger Stadtgebiet die Feuerwehrsirene.

Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und etwa 40 Kameraden aus, um das Feuer zunächst einmal einzudämmen. Der Brand wurde relativ schnell von den Einsatzkräften unter Kontrolle gebracht. Allerdings schlug das Feuer auch auf das Dach des Hauses über, erläuterte Stadtbrandmeister Horst Lade vor Ort.

Um den Brand auf dem Dach besser bekämpfen zu können, trugen die Feuerwehrleute die Dachpfannen nach und nach ab. Darunter kamen auch die verkohlten Holzbalken zum Vorschein. Ob Wasser ins Haus gelaufen ist, konnte Lade vor Ort noch nicht sagen. Die gesamte Siedlung rund um die Pregelstraße war während der Löscharbeiten von Rauchschwaden eingenebelt. Vom Holzschuppen stand auch während der Löscharbeiten nur noch das verkohlte Gerippe.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, die Bewohner des Hauses waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus, hieß es von der Polizei. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.