Cloppenburg Die Brände von zwei Scheunen an der Emsteker Straße in der Nacht zum 16. Mai sowie am Lankumer Ring in der Nacht zum 18. Mai wurden vorsätzlich gelegt. Das hat Maren Otten, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta auf Nachfrage bestätigt.

Schon nach der ersten Serie am frühen Morgen des 16. Mai, als die Feuerwehr Cloppenburg zu fünf Bränden gerufen wurde, waren die Einsatzkräfte aufgrund der Nähe der Tatorte zueinander von Brandstiftung ausgegangen. Dieser Verdacht konnte nun zumindest für einen Brandort und auch für das Feuer in der Nacht zum 18. Mai am Lankumer Ring bestätigt werden. Bei beiden Bränden waren leerstehende Scheune angezündet worden, die Feuerwehr Cloppenburg konnte beide Gebäude nicht mehr retten, am Lankumer Ring geriet sogar das angrenzende Wohnhaus in Brand. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand, der Schaden beträgt zusammen über 320 000 Euro. Erst am Wochenende hatte es wieder an mehreren Stellen im Stadtgebiet gebrannt.

Welche Indizien genau auf eine Brandstiftung hinweisen, kann Otten nicht preisgeben: Denn die Details sind Täterwissen, sagt die Polizeipressesprecherin. Auch an den anderen Orten könnten die Ermittler Brandstiftung nicht ausschließen, hier laufen die Ermittlungen weiter.