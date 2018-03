Cloppenburg Kleines Teil mit großer Wirkung: Ein defekter Keilriemen ist der Grund für einen Feuerwehreinsatz am Montagmittag in der Cloppenburger Fußgängerzone gewesen. Der Riemen war in der Klima- und Lüftungsanlage des Bekleidungsunternehmens H+M an der Langen Straße 54 montiert.

Nach Angaben von Feuerwehrpressesprecher Björn Lichtfuß war der Laden bereits geräumt gewesen, als 20 Brandbekämpfer mit vier Fahrzeugen gegen 13 Uhr an der Einsatzstelle eintrafen. Die heißgelaufene Anlage hatte für eine ordentliche Rauchentwicklung sowie Gummigeruch im Geschäft gesorgt.

Zugang über Drehleiter

Schnell verschafften sich die Feuerwehrleute über ihre Drehleiter Zugang zum Dach, auf dem die Klima/Lüftungsanlage steht. „Die Anlage lief schon nicht mehr, als wir kamen. Wir brauchten auch nicht mehr mit Wasser zu löschen“, so Lichtfuß weiter. Nach weniger als einer Stunde konnte die Feuerwehr wieder abrücken.

Die Polizei war mit drei Fahrzeugen und sechs Beamten vor Ort. Diese sperrten die Fußgängerzone im Bereich des Einsatzorts.

Bereits zweiter Einsatz in Fußgängerzone

Der gestrige Einsatz ist bereits der zweite in der Fußgängerzone im noch jungen Jahr 2018 gewesen. Schon am 15. Februar war die Feuerwehr in der Langen Straße im Einsatz, weil Bewohner eines Dachgeschosses auf ihrem Balkon gegrillt hatten. Seinerzeit räumte das Ordnungsamt die Straße, und auch Notarzt und Polizei waren in kürzester Zeit zur Stelle.

Durch die lückenlose Bebauung und den geringen Platz rund um die Gebäude in Cloppenburgs Einkaufsstraße sind Brände dort besonders gefährlich. So waren Ende Februar 2014 in der Langen Straße 45 und 47 zwei Häuser abgebrannt. Es entstand ein Millionenschaden, beide Objekte wurden abgerissen und durch Neubauten ersetzt.