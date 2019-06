Cloppenburg Bei allen Brandserien in den vergangenen Wochen im Cloppenburger Stadtgebiet hat es sich um Brandstiftung gehandelt. Das haben die Ermittlungen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta jetzt ergeben. Für Hinweise zu den Tätern loben zudem zwei für die Schadensbeseitigung zuständigen Versicherungen eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro aus.

Im Cloppenburger Stadtgebiet kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Bränden, die kurz nacheinander und in unmittelbarer Nähe zueinander gemeldet wurden. In der Nacht zum 15. Mai sowie in der Nacht zum 2. Juni standen unter anderem Mülltonnen, Container, Unterstände sowie Scheunen und Stallungen in Flammen.

In der Nacht zum 18. Mai brannte zuerst eine leerstehende Scheune, das Feuer griff auch auf das Wohnhaus über. Personen wurden bei den Bränden nicht verletzt, obwohl sich die brennenden Objekte zum Teil sehr nah an Wohnhäusern befanden. Der schnelle Einsatz der Feuerwehr konnte hier laut Polizeiangaben Schlimmeres verhindern.

Zeugenhinweise sowie weitere Informationen, die zur Aufklärung der Brandserien beitragen, nimmt die Polizei Cloppenburg unter Telefon 04471/186 00 entgegen.