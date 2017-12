Cloppenburg Wer denkt, dass das Gebäude der Stadtfeuerwehr Cloppenburg zum Jahreswechsel hin ständig besetzt ist, irrt. „Es gibt bei uns keine festen Bereitschaften. Wenn jemand feiern möchte und für einen Einsatz nicht dienstbereit ist, ist das so“, sagt Feuerwehrsprecher Björn Lichtfuß. Es würde so lange alarmiert werden, bis genug Leute da seien. „An Silvester gibt es immer was. Deswegen gibt es bei uns auch immer genug Leute mit gesundem Menschenverstand, die sich dann zurückhalten und nichts trinken.“ Besondere Vorkehrungen gebe es keine. „Bisher waren immer genug Leute da, und es gibt ja auch noch die Nachbarfeuerwehren. Das hat sich bewährt.“

Denn Brände zu löschen gebe es immer an Silvester, wenn die halbe Bevölkerung mit Feuerzeug und Zündschnur hantiert und vielleicht dabei noch alkoholisiert ist. „Der Klassiker ist die brennende Hecke. Das haben wir relativ häufig. An größere Sachen kann ich mich aber nicht erinnern – von dicken Einsätzen sind wir bisher verschont geblieben.“

Hinter der Freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg liegt ein anstrengendes Jahr. „Wir sind jetzt bei 306 Einsätzen“, sagt Lichtfuß. Besonders die Stürme hätten für Tage gesorgt, in denen die Wehr im Dauereinsatz war. „Wenn man die Stürme rausrechnet, sind wir immer noch bei weit über 200 Einsätzen, das hätten wir uns vergangenes Jahr noch nicht vorstellen können.“ 69 Einsätze habe es an nur einem Sturmtag gegeben. 2015 sei zuletzt an der 200 gekratzt worden. Immerhin: „Die größeren Katastrophen sind Gott sei Dank ausgeblieben.“ Außerdem habe es eine Zeit lang nachts keine Einsätze gegeben. „Eine angenehme Phase“, erinnert sich der Sprecher.

Auch unübliche Einsätze, wie das Kümmern um einen umgekippten Schweinetransporter sind Lichtfuß noch im Gedächtnis geblieben. Dazu kamen viele Einsätze mit geringem Aufwand. „Der Kleinkram wird immer mehr“, sagt er und meint damit Türöffnungen, fälschlich ausgelöste Brandmeldeanlagen und Tragehilfen. Gut erinnern kann sich Lichtfuß noch an den Dachgeschossbrand in der Norderneystraße Anfang November. „Ein Junge hat sich da mit einem Sprung aufs Garagendach in Sicherheit gebracht“. Am Ende sei 2017 aus Feuerwehr-Sicht ein „träge dahinfließendes Jahr mit vielen Einsätzen“ gewesen.