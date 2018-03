Cloppenburg Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg ist am vergangenen Samstagvormittag gegen 9.50 Uhr zu einem Brand am Riesserseeweg in Cloppenburg ausgerückt. Vermutlich durch einen technischen Defekt war es dort in einer Wohnung zum Brand einer Heizungslage gekommen.

Zwei Trupps der Feuerwehr drangen unter Atemschutz zur Heizungsanlage vor. Zu diesem Zeitpunkt brannte sie bereits. Das Feuer konnte aber schnell gelöscht werden. Anschließend wurde die Wohnung mit einem Lüfter rauchfrei gemacht. Die Bewohner wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Die Cloppenburger Feuerwehr war mit vier Einsatzfahrzeugen und 20 Feuerwehrmännern an der Einsatzstelle. Ein Rettungswagen des DRK Cloppenburg wurde ebenfalls alarmiert. Er kam jedoch nicht zum Einsatz.