Cloppenburg /Friesoythe Wegen Diebstahls hat das Cloppenburger Amtsgericht einen 26 Jahre alten Mann aus Friesoythe zu sechs Monaten Haft verurteilt. Der Angeklagte muss aber nicht ins Gefängnis. „Mit großen Bedenken“ setzte das Gericht die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung aus. Der mehrfach Vorbestrafte gilt als Bewährungsversager. Er hatte in Friesoythe während laufender Bewährung ein Auto gestohlen.

Der Angeklagte ist alkoholkrank. Den Feststellungen zufolge begeht der 26-Jährige immer dann Straftaten, wenn er betrunken ist. Das war er in der Vergangenheit häufig. Vor dem Autodiebstahl war er allerdings „trocken“ gewesen. Weil er sich aber mit seiner Freundin überworfen hatte, war er rückfällig geworden. Und fiel in alte Muster zurück. Als er auf einem Hof ein Auto stehen sah, beschloss er, das Fahrzeug zu stehlen. Der Fahrzeugschlüssel steckte sogar im Zündschloss. Der Angeklagte fuhr damit durch die Gegend, bis er das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes stehen ließ. Er hatte aber im Auto seine Trinkflasche vergessen. Die lieferte DNA-Spuren. Wegen der früheren Taten existiert der Angeklagte bereits in der DNA-Datei. Zu leugnen gab es nichts. Der Angeklagte hatte sogar noch den Schlüssel des gestohlenen Autos dabei.

Im Prozess war er voll geständig. Er hat mittlerweile eine Ausbildung begonnen und sich freiwillig in eine Alkoholtherapie begeben. Das alles sprach für ihn. Das Gericht stellte ihm noch einmal eine günstige Sozialprognose. Die ist Vorbedingung für eine Bewährungsstrafe. Nur: Mehr passieren darf jetzt nicht. Der Gesetzgeber will in Zukunft so genannte „Kettenbewährungen“ abschaffen. Das Urteil ist rechtskräftig geworden.