Nach Unfall In Garrel: Betrunkene Autofahrerin schlägt Polizistin

Cloppenburg /Garrel /Südkreis Eine Polizeibeamtin ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einer alkoholisierten Autofahrerin angegriffen worden. Wie die Polizei berichtet, war es gegen 0.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Südstraße in Garrel gekommen. Eine 34-jährige Garrelerin war auf der Südstraße aus Beverbruch kommend in Richtung Nikolausdorf unterwegs. Dort kam sie mit ihrem Pkw auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der Wagen als auch der Baum beschädigt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei der 34-Jährigen Alkoholgeruch fest. Als sie die Frau zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus bringen wollten, habe diese sich gewehrt und dabei einer 27-jährigen Polizeibeamtin ins Gesicht geschlagen, teilt die Polizei mit. Die Polizistin sei durch den Schlag leicht verletzt worden. Die 34-Jährige konnte schließlich fixiert und nach Durchführung einer Blutentnahme durch einen Arzt für die restliche Nacht in Gewahrsam genommen werden. „Gegen die Beschuldigte wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet“, teilt die Polizei mit. Der Führerschein der Garrelerin wurde beschlagnahmt.

• Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 213 Zeugen. Der Unfall hatte sich bereits am Sonntag, 16. August, ereignet. Gegen 13.20 Uhr waren im Kreuzungsbereich des Vahrener Damms (B 213) und der Stapelfelder Kirchstraße ein Motorradfahrer, der die Stapelfelder Kirchstraße in Richtung B 213 befuhr, und ein Pkw-Fahrer, der die B 213 aus Löningen kommend befuhr, mit ihren Fahrzeugen zusammengestoßen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Insbesondere der oder die Fahrer/in eines weißen Kleinwagens, der auf der B 213 aus Löningen kommend in Richtung Cloppenburg unterwegs war, wird gebeten, sich unter Telefon 04471/1860115 bei der Polizei Cloppenburg zu melden.

• Roller angezündet

Über den Notruf wurde der Polizei am Samstag gemeldet, dass es zum Brand eines Rollers in Lastrup gekommen sei und sich das Feuer bereits auf ein Carport ausgeweitet habe. Die umgehend alarmierte Freiwillige Feuerwehr Lastrup habe den Brand vollständig löschen können, berichtet die Polizei. Während der Ermittlungen vor Ort sei bekannt geworden, dass der Roller offensichtlich vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Hintergrund der Tat seien Beziehungsstreitigkeiten zwischen dem Geschädigten und einer 26-jährigen Tatverdächtigen, so die Polizei weiter. Die genaue Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Weiterführende Ermittlungen dauern an.

• Grünfläche brennt

Am Samstag kam es gegen 8.20 Uhr an einem Feldweg an der Cappelner Straße zum Brand einer circa vier Quadratmeter großen Grünfläche mit Buschwerk. Das berichtet die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Cappeln rückte mit zwei Fahrzeugen sowie zwölf Einsatzkräften aus und löschte das Feuer. Die Brandursache sei derzeit noch unklar – eine Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, teilt die Polizei mit.