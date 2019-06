Cloppenburg Wegen gefährlicher Körperverletzung hat das Cloppenburger Amtsgericht einen 18-Jährigen aus Cloppenburg schuldig gesprochen und eine Arbeitsauflage von 70 Stunden verhängt. Nach Überzeugung des Gerichtes hatte der 18-Jährige auf offener Straße in Cloppenburg einen Gleichaltrigen zusammengeschlagen. Das Opfer ist ein arabischstämmiger Asylbewerber. Der Angeklagte dagegen stammt aus einer Familie, die russische Wurzeln hat.

Zwischen beiden Gruppen soll es immer wieder zu schweren Auseinandersetzungen gekommen sein, so auch eine Woche vor der Tat, die jetzt verhandelt wurde. Was genau der Hintergrund für die Auseinandersetzung war, ist nicht bekannt. Jedenfalls hatten die Jugendlichen aus den russischstämmigen Familien offenkundig noch eine Rechnung offen. Am eigentliche Tattag waren drei von ihnen mit dem Auto durch Cloppenburg gefahren.

Plötzlich entdeckten sie drei arabischstämmige Jugendliche, die zu Fuß unterwegs waren. Und weil sie annahmen, die drei seien an der Auseinandersetzung eine Woche zuvor beteiligt gewesen, hielt man an, vermummte sich mit Sturmhauben und griff die Gruppe arabischstämmiger Jugendliche an. Zwei von ihnen konnten flüchten, der dritte aber wurde zusammengeschlagen. Erst später stellte sich heraus, dass das Opfer an der früheren Auseinandersetzung gar nicht beteiligt gewesen war.

Es hatte völlig zu Unrecht die Prügel einstecken müssen. Der Angeklagte indes – nur er konnte nach Überzeugung des Gerichtes als mutmaßlicher Täter identifiziert werden – will zum Zeitpunkt des Vorfalls gar nicht vor Ort gewesen sein. Mutmaßliche Mittäter sollen den Angeklagten aber mit seinem Vornamen angesprochen haben. Außerdem kannte das Opfer den Angeklagten. So war das Gericht dann auch davon überzeugt, dass der Angeklagte einer der Täter war.