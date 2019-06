Cloppenburg Wegen gefährlicher Körperverletzung hat das Cloppenburger Amtsgericht am Donnerstag einen 33 Jahre alten Mann aus Cloppenburg zu fünfzehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Der Angeklagte hatte einen Friseur so schwer an der Hand verletzt, dass dieser seitdem arbeitsunfähig ist. Am Tattag wollte sich der Angeklagte die Haare schneiden lassen. Er kam von der Arbeit und trug noch seinen Arbeitsgürtel, darin unter anderem ein Cuttermesser.

Da beim Friseur viel los war, musste sich der Angeklagte gedulden. Doch von dieser Wartezeit hielt der 33-Jährige nicht viel. Er regte sich fürchterlich auf. Dann zog er sein Cuttermesser aus dem Arbeitsgürtel und fuchtelte vor einem Friseur damit herum. Ein zweiter Friseur kam hinzu. Er wollte dem Angeklagten das Cuttermesser abnehmen. Dazu ergriff er das Cuttermesser und hielt es stramm fest.

Der Angeklagte zog dem Friseur nun das Cuttermesser durch die geschlossene Hand. Wichtige Nerven und Sehnen waren verletzt. Er könne heute seinen Zeigefinger wieder bewegen, das Gefühl in der Hand lasse aber nach kurzer Arbeitszeit nach, so der Friseur im Verfahren. Ob das Opfer je wieder als Friseur vollständig arbeiten kann, ist fraglich. Der Angeklagte hatte zur Tatzeit einen Blutalkoholwert von 2,3 Promille. Außerdem hatte er noch Drogen konsumiert.

Im Vorfeld des Verfahrens hatte der Angeklagte dem Opfer ein Schmerzensgeld von 1000 Euro gezahlt. Im Rahmen der Bewährungsauflagen muss er weitere 2000 Euro an den Friseur zahlen. Weil es die erste Freiheitsstrafe ist, hat das Gericht die Vollstreckung der Strafe noch zur Bewährung ausgesetzt. Mit dem Strafmaß lag das Gericht über dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die elf Monate Haft auf Bewährung beantragt hatte. Das Urteil ist rechtskräftig geworden.