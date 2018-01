Cloppenburg Neun unbekannte Männer haben laut Polizeiangaben am frühen Donnerstagabend in Cloppenburg auf einen 22-Jährigen eingetreten. Zwischen 17.30 und 17.50 Uhr war es an der Mühlenstraße zunächst nur zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen dem Cloppenburger und den Unbekannten gekommen sein. Die neun Männer, die russischer Herkunft sein sollen, fügten dem am Boden liegenden 22-Jährigen daraufhin Verletzungen an den Knien und im Gesicht zu.

Die Polizei Cloppenburg nimmt Zeugenhinweise telefonisch unter 04471/18600 entgegen.