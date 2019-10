Cloppenburg Bei einem Stallbrand am Samstagmorgen sind in Cloppenburg-Schmertheim 360 Ferkel verendet. Die Eigentümerin des Hofs hatte den Brand bemerkt. Um 6.16 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu dem verpachteten Stall in der Straße Feldkamp aus, teilt die Polizei mit. Weitere rund 100 Schweine, die in einem Nachbargebäude untergebracht waren, wurden rechtzeitig gerettet und in einen anderen Stall gebracht. Die Einsatzkräfte verhinderten, dass die Flammen auf das Nachbargebäude übergreifen konnten.

Menschen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Rund 100 Einsatzkräfte waren vor Ort, darunter auch ein Kriseninterventionsteam und das Veterinäramt des Landkreises Cloppenburg. Der Stall wurde stark beschädigt, das Dach brannte komplett nieder. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen der Polizei bei 250.000 Euro. Die Brandursache ist noch unbekannt. Bevor das Gebäude wieder betreten werden kann, muss die Statik überprüft werden, so die Polizei.