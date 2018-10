Cloppenburg Horrorszenario am Clemens-August-Gymnasium in Cloppenburg: In einem Chemieraum hat es eine Explosion gegeben. Es brennt, es gibt Verletzte, die geborgen werden müssen oder in Panik umherlaufen.

Rund 130 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg und von Einheiten des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) aus dem Landkreis Cloppenburg haben sich am Samstag in einer Großübung diesem Einsatzszenario gestellt. Es sollte außerdem die Zusammenarbeit zwischen den Einheiten geübt werden.

Als die ersten Einsatzkräfte eintreffen, herrscht Panik auf dem Schulgelände: Etwa 20 sehr realistisch geschminkte Schüler laufen den Einsatzkräften entgegen. Überall wird Hilfe benötigt und eingefordert, panisch laufen die Kinder über die Einsatzstelle, lassen sich nicht festhalten und wollen zurück zu ihren Mitschülern. Ein Team vom DRK und die Malteser aus Wallenhorst haben beim Schminken der „Opfer“ alles gegeben: Offene Knochenbrüche, verbrannte Hände und Arme und sogar eine zwei Meter lange Eisenstange im Bauchbereich ergeben für die Rettungskräfte ein realistisches Unglücksszenario.

Die Feuerwehrleute sind derweil in das Schulgebäude eingedrungen und suchen unter Atemschutz in zwei vernebelten Klassenzimmern nach Verletzen. In ihrem Ablauf werden die Retter aber am Samstag – wie auch häufig in wirklichen Notlagen – von einigen Menschen behindert. Ein selbstbewusster Elternvertreter erteilt Ratschläger aller Art und ein rücksichtsloser „Bürgerreporter“ wird von den Rettern als „echte Plage“ wahrgenommen. Auch eine besorgte Mutter treibt an der Einsatzstelle ihr Unwesen und sucht ihren Sohn. „Alle drei Typen treten so inzwischen tatsächlich auf“, sagt die Freiwillige Feuerwehr.

Probleme bereitet auch die Anfahrt zur Unglücksstelle durch die Baustelle an der Bahnhofstraße, doch auch diese Situation kann gelöst werden. Insgesamt 40 Verletze müssen von den Rettern versorgt werden. Das passiert in der sogenannten Triage. Die Verletzten werden nach der Schwere ihrer Verletzung in drei Gruppen eingeteilt. Diese Einteilung hilft dabei, die vorhandenen Kapazitäten an Personal, Fahrzeugen und Krankenhausplätzen möglichst sinnvoll auszunutzen, erklärt die Feuerwehr.

Am Verletztenablageplatz sind schauspielerisch gelungene Szenen zu beobachten. Die Darsteller geben alles, um die DRK-Helfer aus dem ganzen Landkreis möglichst tief ins Geschehen zu ziehen. Stress gehört für die Einsatzkräfte auch bei dieser Übung dazu. Ein junges Mädchen hyperventiliert mit bemerkenswerter Ausdauer. Eine andere fragt ihre Freundin mit größter Angst in der Stimme, ob sie jetzt sterben würde.

Nach gut eindreiviertel Stunden wird es allmählich ruhiger an der Einsatzstelle. Cloppenburgs Stadtbrandmeister Horst Lade ist mit der Übung zufrieden. „Trotz der kleinen Anzahl von Kräften zeigte die Feuerwehr Cloppenburg gute Arbeit bei dieser nicht alltäglichen Situation.“ Für alle Helfer gab es im Anschluss ein gemeinsames Essen. Eine detaillierte Nachbesprechung folgt in den kommenden Tagen.

