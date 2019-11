Cloppenburg Mit insgesamt 40 Hinweisschildern an Unfallschwerpunkten will die Stadt Cloppenburg in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion (PI) Cloppenburg/Vechta Radfahrer dafür sensibilisieren, nicht mehr als Geisterradfahrer in der falschen Richtung unterwegs zu sein. Am Dienstag wurden bei einem Pressetermin am Kreisel Pingel-Anton die ersten Schilder enthüllt.

Wie nötig die Schilder sind, wurde beim Pressetermin deutlich. Zwei Radfahrer werden von Andreas Sagehorn, Leiter der PI, ermahnt, weil sie auf der linken statt auf der rechten Fahrbahnseite unterwegs sind. „Wenn ich wollte, könnte ich das den ganzen Tag machen“, sagte Sagehorn. „Es geht darum, ein Bewusstsein zu bilden. Ich glaube nicht, dass der Junge wusste, dass er da nicht fahren darf“, meinte Bürgermeister Wolfgang Wiese nach der ersten Ermahnung durch den Polizisten Sagehorn.

Denn in Deutschland gilt auf der Straße das Rechtsfahrverbot. Und wenn dieses von den Radfahrern ignoriert werde, setzten sich diese einem erhöhten Unfallrisiko aus, sagen Stadt und Polizei. Mit der auffälligen Beschilderung soll Radfahrern, die auf der falschen Seite unterwegs sind, der Hinweis gegeben werden, dass eigene Verhalten zu überdenken und die Straßenseite zu wechseln. Das könne mitunter etwas anstrengender sein, gibt Wiese zu, wenn man erst zur Ampel oder Querungshilfe schiebt und dann vielleicht sogar noch ein wenig zurück fahren muss. Es sei aber auch sicherer, weil viele Autofahrer die Geisterradler schlicht übersehen würden.

Fast 80 Prozent der Fahrradunfälle enden mit Personenschaden, teilt PI-Chef Sagehorn mit. Deswegen sind die Schilder auch an Gefahrenpunkten aufgestellt, an denen es bisher am häufigsten gekracht hatte – so beispielsweise auch an der Emsteker Straße, erläutert der Leiter der PI. „Wir werden die Aktion durch verstärkte Kontrollen begleiten“, verspricht Sagehorn. Das Verwarngeld liegt für Geisterfahrer auf dem Radweg bei 20 Euro. Sollte es zu einem Unfall kommen, können die Radfahrer zivilrechtlich mitverantwortlich gemacht werden und das Verwarngeld erhöht sich, teilt die Polizei mit.

Die Geisterschilder sollen nicht die einzige Maßnahme bleiben, um die Sicherheit der Radler im Stadtgebiet zu erhöhen. Weitere Probleme sind beispielsweise die Erkennbarkeit von Fahrradfahrern, das Rasen von E-Bike-Fahrern oder die fehlende Rücksichtnahme. Und auch die Ablenkung durch das Smartphone wird zum zunehmenden Problem auf Cloppenburgs Straßen, sagt Andreas Sagehorn.