Prostituierten-Morde In Bremerhaven Führen diese Phantombilder auf die Spur des Mörders?

Binnen weniger Monate wurden zwei Frauen in Bremerhaven erdrosselt. Nun wenden sich die Ermittler in einer Fernsehsendung an die Öffentlichkeit – und veröffentlichen Phantombilder.