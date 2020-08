Intelligente Ampel an Kreuzung

Cloppenburg Die Einrichtung einer intelligenten Ampelschaltung an der Kreuzung Niedriger Weg/Speckenweg/Eisenbahnstraße beantragt die Gruppe CDU-FDP-Zentrum im Cloppenburger Stadtrat. Sie möchte die Verwaltung damit beauftragen, die Möglichkeit und Notwendigkeit einer intelligenten Schaltung zu überprüfen. Begründet wird der Antrag mit den erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staubildungen – besonders in den Morgen- und Nachmittagsstunden. Insbesondere der Verkehr aus der Eisenbahnstraße könne nicht abfließen, so die Gruppe. Wenn der Niedrige Weg besonders stark befahren ist, könnten Fahrzeuge nur dann die Straße überqueren beziehungsweise auffahren, wenn die Ampelanlage von Fußgängern oder Radfahrern aktiviert wird. Die neue Anlage soll dem Vorbild der Kreuzung Friesoyther Straße/Inselstraße/Bunzlauer folgen und entsprechend mit Induktionsschleifen und Kameras auf den Verkehrsfluss reagieren.