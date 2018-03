Cloppenburg Diese Party hat einen hohen Preis. Denn jetzt muss ein 24-jähriger Cloppenburger für zwei Jahre und sieben Monate ins Gefängnis. Der Angeklagte ist drogenabhängig. Wegen zahlreicher Delikte aus dem Bereich der Beschaffungskriminalität war er 2017 zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Weil er im vergangenen Jahr zeitweise clean war und einen Ausbildungsplatz hatte, wurde die Vollstreckung der verhängten Strafe noch einmal zur Bewährung ausgesetzt.

Eigentlich wäre nun alles gut gewesen. Doch der Angeklagte erlitt einen Rückfall. Er brach die Ausbildung ab und konsumierte wieder Drogen. Dann kam der 24-Jährige auf die abstruse Idee, in Berlin noch einmal eine fette Party zu feiern. Dazu fehlte ihm aber das Geld. Und so nahmen die Dinge ihren Lauf, an deren Ende die lange Gefängnisstrafe stand. Denn um an Geld für die Party zu kommen, bot der Angeklagte gegen Vorkasse im Internet Waren an, die er nicht besaß.

Rund 800 Euro konnte er sich so ergaunern. Das sollte für die Party reichen. Die neuen Taten hatten aber zur Folge gehabt, dass die Bewährung bezüglich der zwei Jahre Haft widerrufen wurde. Als die Party in Berlin vorbei war, kehrte der Angeklagte nach Cloppenburg zurück. Er wusste, was ihn erwartet. Deswegen war er zur Polizei gegangen und hatte sich freiwillig gestellt. Anschließend ging er direkt ins Gefängnis, um zunächst mit der Verbüßung der zwei Jahre Haft zu beginnen.

Aber das war es noch nicht gewesen. Die Internet-Betrügereien mussten noch geahndet werden. Das geschah am Freitag. Das Cloppenburger Amtsgericht verurteilte ihn wegen Betruges zu weiteren sieben Monaten Gefängnis. Das Urteil ist rechtskräftig geworden. Wenn der Angeklagte die zwei Jahre Haft verbüßt hat, folgt im Anschluss die Vollstreckung der sieben Monate Haft. Das alles hätte sich der 24-Jährige sparen können, wenn er die Party in Berlin ausgelassen hätte.