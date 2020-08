Jugendgericht: Dreiwöchiger Dauerarrest für Fahrraddieb

Cloppenburg Wegen eines Fahrraddiebstahls hat das Jugendgericht am Cloppenburger Amtsgericht Dienstag einen 16-jährigen Jugendlichen aus Cloppenburg zu einem dreiwöchigen Dauerarrest verurteilt. Das Gericht war davon überzeugt, dass der junge Angeklagte in Cloppenburg ein Elektrofahrrad gestohlen hatte. Der Geschädigte hatte dann ein Foto von seinem Fahrrad auf Facebook eingestellt.

Die Nachbarin des 16-Jährigen hatte das Foto gesehen. Sie hatte sich gewundert, was der 16-Jährige mit einem so teuren Fahrrad macht. Die Nachbarin hatte gesehen, wie der Angeklagte auf dem Nachbargrundstück an dem Fahrrad herumschraubte. Die Frau, die anhand des Fotos auf Facebook das Fahrrad als ein gestohlenes Rad wiedererkannt hatte, hatte den 16-Jährigen dann zur Rede gestellt.

Doch der wiegelte ab. Das Fahrrad gehöre einem Freund, er habe es sich nur ausgeliehen, soll er gesagt haben. Die Nachbarin ließ sich aber nicht abwimmeln. Sie sprach mit den Eltern des 16-Jährigen. Dann erstattete sie Anzeige. Fortan wurde gegen den Angeklagten ermittelt. Zu einem ersten Prozess vor dem Cloppenburger Jugendgericht erschien er nicht. Das Gericht wollte ihn dann zu dem Prozess von der Polizei vorführen lassen.

Doch das war nicht mehr nötig, am Dienstag erschien der 16-Jährige freiwillig. Er bestritt aber, das Fahrrad gestohlen zu haben. Die Nachbarin müsse sich geirrt haben. Doch das Gericht schenkte dem 16-Jährigen keinen Glauben. Nachdem der 16-Jährige von der Nachbarin zur Rede gestellt worden war, muss er wohl heimlich das Fahrrad zurückgebracht haben. Am nächsten Tag zumindest hatte der Geschädigte sein Fahrrad zurück.

Obwohl nun alles wieder gut war, stand trotzdem die Ahndung des Diebstahls auf dem Plan. Negativ für den Angeklagten sprach, dass er wegen Fahrraddiebstahls beziehungsweise Unterschlagung eines Fahrrades vorbestraft ist. Deswegen fiel die Strafe (dreiwöchiger Dauerarrest) am Dienstag deutlich aus. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Es ist nun zu erwarten, dass der Angeklagte Berufung gegen das Urteil einlegt. Dann müsste der Fall vor dem Oldenburger Landgericht als Berufungsinstanz neu aufgerollt werden.