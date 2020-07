Jugendliche In Cloppenburg Verurteilt: Sexueller Übergriff im Stadtpark

Cloppenburg Wegen eines sexuellen Übergriffs und Beleidigungen im Cloppenburger Stadtpark hat das Jugendgericht am Cloppenburger Amtsgericht Freitag zwei 15-Jährige aus Cloppenburg zur Ableistung von Arbeitsstunden und zur Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs verurteilt. Außerdem müssen die beiden Angeklagten an das Opfer einen Entschuldigungsbrief schreiben.

Hintergrund des Verfahrens war eine fiese Attacke der Angeklagten auf zwei junge Mädchen im Cloppenburger Stadtpark. Die Mädchen wollten von den beiden Angeklagten nichts wissen und gingen ihrer Wege. Das wollte der Angeklagte, der sich keiner Schuld bewusst ist, nicht akzeptieren. Den Feststellungen zufolge beschimpfte er die Mädchen und nannte sie „Nutten und Schlampen“.

Dann hatte dieser Angeklagte eine „besondere“ Idee. Er plante, dem Mädchen kräftig auf den Po zu schlagen und der Mitangeklagte sollte das dann filmen. Der eine schlug zu, der andere filmte. Der Film wurde dann dem Freund des Opfers geschickt. Der Angeklagte, der gefilmt und den Film dann verschickt hatte, zeigte im Prozess echte Reue. Er hatte sich auch bei den Mädchen entschuldigt.

Der Zweite hatte die Idee für die sexuelle Erniedrigung gehabt und die Mädchen als Nutten und Schlampen beschimpft. Das soll für ihn nur ein Spaß gewesen sein. Entschuldigen wollte er sich nicht, im Gegenteil. Er wollte das Opfer anzeigen. Nach dem Vorfall im Stadtpark soll das eine Mädchen zusammen mit seiner Mutter den Angeklagten aufgesucht und zur Rede gestellt haben. Der Angeklagte will dann von dem Mädchen gegen eine Wand geschubst worden sein. Doch das Gericht nahm die Anzeige nicht an. Stattdessen wurde der Angeklagte zu dem sozialen Trainingskurs verurteilt. Und das Entschuldigungsschreiben muss er auch noch verfassen.