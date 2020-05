Justiz: 17-Jährige shoppt mit geklauter Kreditkarte

Cloppenburg Wegen Betruges in mehreren Fällen hat das Jugendgericht am Cloppenburger Amtsgericht am Freitag eine Cloppenburgerin (17) zu einem dreiwöchigen Dauerarrest verurteilt. Das Gericht war davon überzeugt, dass die Angeklagte dem Untermieter ihrer Mutter die Kreditkarte gestohlen und mit der Karte eingekauft hatte. U.a. hatte sie Bekleidungsstücke geordert, die vornehmlich von Jugendlichen getragen werden.

Der Untermieter hatte den Verlust seiner Kreditkarte zunächst nicht bemerkt. Erst als ihm Abrechnungen ins Haus flatterten und Abbuchungen auf seinem Konto vorgenommen wurden, informierte er die Polizei. Weil in einem Fall die Bezahlung nicht geklappt hatte, hatte sich der 60-jährige Untermieter auch einen Schufa-Eintrag eingefangen.

Die Angeklagte indes wollte von alledem nichts wissen. Die ergaunerten Waren hatte sie sich den Feststellungen zufolge an ihre eigene Anschrift liefern lassen. So war sie im Prinzip schnell als Betrügerin ermittelt. Doch die 17-Jährige bestritt dennoch die Vorwürfe. Ein anderer soll die Waren bestellt haben. Die 17-Jährige soll sogar nicht ausgeschlossen haben, dass der Untermieter selbst die Waren bestellt hat.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Das Gericht konnte aber derartiges nicht feststellen. Die bestellten Waren passten auch nicht zu dem Mann. Der 60-Jährige selbst hatte für sich ausgeschlossen, dass seine Vermieterin und deren 17-jährige Tochter mit der Sache etwas zu tun haben könnten. Er sollte sich in der Tochter täuschen.

Die 17-jährige Betrügerin musste sich wegen früherer Taten schon einmal vor Gericht verantworten. Sie hat auch schon einen Arrest hinter sich. Nun verliert sie für drei Wochen ihre Freiheit. Wenn sie anschließend ihr kriminelles Handeln nicht aufgibt, muss sie in Zukunft mit Jugendstrafen rechnen.