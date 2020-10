Justiz: 20-Jähriger muss für zwei Nächte in JVA

Cloppenburg Wegen versuchten besonders schweren Diebstahls, Sachbeschädigung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Versicherungsgesetz hat das Jugendgericht am Cloppenburger Amtsgericht gestern einen 20-jährigen Heranwachsenden aus Cloppenburg zu einem Freizeitarrest und zur Teilnahme an einer psychologischen Beratung verurteilt. Außerdem wurde der Angeklagte unter Betreuung gestellt.

Schwer verletzt

Der Angeklagte war in Cloppenburg unter anderem in einen Kindergarten eingebrochen. Bei dem Zerschlagen eines Fensters hatte er sich schwer verletzt. Er hatte alles voll geblutet, so dass er anhand seiner DNA überführt werden konnte. Der Angeklagte will aber nicht in den Kindergarten eingestiegen sein. Weil er so geblutet hatte, soll er von einem Freund vom Tatort abgeholt worden sein.

Dass er zuvor aber nicht in den Räumlichkeiten war, das glaubte das Gericht nicht. Eindeutige Spuren am Fenstergriff bewiesen den Einbruch. Zwei Wochen zuvor soll der Angeklagte versucht haben, in eine Cloppenburger Jugendwerkstatt einzubrechen. Da soll aber nur eine Eingangstür beschädigt worden sein. In einer weiteren Anklage war dem 20-Jährigen vorgeworfen worden, mit einem Roller ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz durch die Gegend gefahren zu sein.

Für Wochenende in JVA

Die Rollerfahrt gab der Angeklagte auch zu, die versuchten Einbrüche bestritt er. Er habe nichts stehlen wollen, erklärte der Angeklagte. Das Gericht sah das aber anders. Nun verliert der Angeklagte zunächst einmal für ein Wochenende seine Freiheit. Ein Freizeitarrest erstreckt sich in einer JVA von Samstag 15 Uhr bis Montag 6 Uhr. Auch wenn der Angeklagte einige Vorwürfe bestritten hatte, ist das Urteil rechtskräftig geworden.