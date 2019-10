Cloppenburg Im Prozess gegen einen Cloppenburger (26), der sich wegen sexueller Übergriffe auf junge Mädchen und exhibitionistischer Handlungen vor der Großen Jugendkammer des Oldenburger Landgerichts verantworten musste, ist der Angeklagte zu 10 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Zudem ordnete die Kammer unter Vorsitz von Richter Dr. Dirk Reuter die unbegrenzte Unterbringung des 26-Jährigen in der geschlossenen Psychiatrie an.

Der Angeklagte leidet unter einer psychischen Störung (schizophrene Psychose). Und so kam es immer wieder zu sexuellen Belästigungen von jungen Mädchen. Meist stellte er sich den Kindern auf Rad- und Fußwegen in den Weg und entblößte sich. Der aktuelle Fall aus der Anklage allerdings konnte ihm nicht nachgewiesen werden. Die belästigten Mädchen konnten den Angeklagten nicht identifizieren. Aber den anderen Fall der Anklage hielt das Gericht für erwiesen. Dieser Fall machte auch große Sorgen.

Der Angeklagte hatte sich an einem See in Cloppenburg einem zehnjährigen Mädchen, das mit dem Fahrrad unterwegs gewesen war, in den Weg gestellt. Er hatte das Mädchen festgehalten und geküsst. Dann fasste er an das Gesäß des Kindes. Das hatte eine neue Dimension, die nichts Gutes bedeutete. Vormals hatte der Angeklagte seine kindlichen Opfer nie angefasst oder berührt, jetzt die Steigerung im Tatverhalten. Ein psychiatrisches Gutachten ging davon aus, dass der Angeklagte für die Allgemeinheit äußerst gefährlich ist.

Ohne Behandlung und Einschluss seien weitere schwerwiegende Taten zu erwarten, so der Sachverständige. Das Gericht sah das genauso. Auch die Rückfallgeschwindigkeit gab zu denken. Erst im Dezember 2018 war der Angeklagte das letzte Mal verurteilt worden. Die Tat, die jetzt angeklagt war, datiert aus März 2019, also nur gerade mal drei Monate nach der letzten Verurteilung. Aufgrund der Unterbringungsfrage und des Prozessstoffes war die Öffentlichkeit ausgeschlossen.