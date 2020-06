Justiz: 32-Jähriger stürzt im Rausch und attackiert Polizisten

Cloppenburg Weil er auf der Cloppenburger Polizeistation Beamte geschlagen, getreten und beleidigt hat, muss ein 32 Jahre alter Mann aus Cloppenburg für ein Jahr ins Gefängnis. Ein entsprechendes Urteil des Amtsgerichtes in Cloppenburg hat das Oldenburger Landgericht am Dienstag in zweiter Instanz bestätigt. Hintergrund des Verfahrens war der Umstand, dass der Angeklagte der irrigen Annahme war, die Polizisten hätten ihn verprügelt, was er mit seiner Attacke rächen wollte. Dabei war er nur gestürzt.

Am Abend vor dem tätlichen Angriff hatte der Angeklagte viel Alkohol konsumiert. Er geriet in einen handfesten Streit mit einem vermeintlichen Dieb, der ihn bestohlen haben sollte. Das rief die Polizei auf den Plan. Als der Cloppenburger die Beamten sah, ergriff er die Flucht. Auf der Flucht war er gestürzt und hatte sich ohne Fremdeinwirkung mehrere Gesichtsverletzungen zugezogen.

Der Angeklagte konnte wenig später festgenommen werden. Und weil er sich renitent zeigte, musste er eine Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Am anderen Morgen sollte er erkennungsdienstlich behandelt und entlassen werden.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Dort, wo er erkennungsdienstlich behandelt werden sollte, befand sich ein Spiegel. Der 32-Jährige schaute nun in den Spiegel und sah seine Gesichtsverletzungen. Aufgrund seiner Alkoholisierung erinnerte er sich nicht mehr an den Sturz am Abend zuvor.

Er war nun der festen Überzeugung, die Beamten hätten ihn verprügelt. Das sollten sie büßen. Da halfen auch Beteuerungen der Polizisten nichts mehr, dem Angeklagten gar nichts getan zu haben. Der Angeklagte ist 17-mal vorbestraft, darunter auch Widerstandshandlungen gegen die Polizei. Er hat auch schon im Gefängnis gesessen. Gleichwohl wollte der 32-Jährige am Dienstag eine Bewährungsstrafe. Doch er hatte nichts in der Hand, was das hätte rechtfertigen können.

Der Angeklagte hat keine Arbeit, nur Vorstrafen. Er hat zwar eine Freundin, die aber ist drogenabhängig und sitzt in Haft. Am Dienstag erklärte der Angeklagte, er wolle alsbald zusammen mit seiner Freundin eine Therapie machen. Doch für die Annahme einer günstigen Sozialprognose als Vorbedingung für eine Bewährungsstrafe reichte das nicht aus. Deswegen wurde die Berufung des Angeklagten gegen das Cloppenburger Urteil verworfen.