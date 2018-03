Cloppenburg Erneut geplatzt ist am Mittwoch das Verfahren gegen einen 50 Jahre alten Mann aus Cloppenburg, der sich wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes vor dem Cloppenburger Amtsgericht verantworten sollte. Schon mehrmals war das Verfahren in der Vergangenheit terminiert worden, doch nie war der Angeklagte, der sich noch auf freiem Fuß befindet, erschienen.

Im Herbst vorigen Jahres hatte das Amtsgericht einen nationalen Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Der konnte allerdings nicht fruchten, weil sich der Angeklagte im Ausland aufhält, wie jetzt bekannt wurde. Den Ermittlungen zufolge befindet sich der 50-Jährige auf Gran Canaria, wo er seinen Urlaub genießt. Bezüglich seines Prozesses vor dem Cloppenburger Amtsgericht soll er mitgeteilt haben, dass er nicht gewillt sei, seinen Urlaub zu beenden.

Der Angeklagte soll sich sogar mit dem Gedanken tragen, gar nicht mehr nach Deutschland zurückzukehren. Und um alles rechtens aussehen zu lassen, soll ein Gutachter dem Angeklagten eine Fluguntauglichkeit bescheinigt haben. Indes: Gran Canaria ist bekanntlich eine spanische Insel, die auch per Schiff erreicht und verlassen werden kann. Deswegen dürfte das Attest über die Fluguntauglichkeit nicht das Papier wert sein, auf dem es steht.

Das Cloppenburger Amtsgericht reagierte am Mittwoch auch unmissverständlich. Es leitete den Erlass eines internationalen Haftbefehls in die Wege. Nun ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann der Urlaub des Angeklagten auf Gran Canaria beendet wird. Dann wird er sich den schweren Vorwürfen stellen müssen, die gegen ihn erhoben worden sind. Der 50-Jährige soll einen achtjährigen Jungen sexuell missbraucht haben. Während sich der Angeklagte in der Sonne wälzt, ist das Kind bereits mehrmals vernommen und begutachtet worden.

Den Ermittlungen zufolge soll der 50-jährige Angeklagte den Jungen in seine Cloppenburger Wohnung gelockt und dort sexuell missbraucht haben. Von dem Missbrauch hatte der Angeklagte ein Video erstellt. Dieses erdrückende Beweismittel liegt den Ermittlern und dem Gericht vor.