Justiz: Auslieferungsfahrer unterschlägt Kundengelder

Cloppenburg Wegen Unterschlagung in drei Fällen hat das Jugendgericht am Cloppenburger Amtsgericht am Donnerstag einen 18-jährigen Auslieferungsfahrer zu 20 Monaten Jugendgefängnis verurteilt. Eine Besonderheit des Jugendstrafrechts: Der Angeklagte kann sich seine Freiheit verdienen. Wenn er sich in den nächsten sechs Monaten nichts mehr zuschulden kommen lässt, könnte die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden.

Sollte allerdings in den nächsten sechs Monaten noch irgendetwas passieren, muss der 18-Jährige die 20 Monate Jugendstrafe verbüßen. Bisher hat der Angeklagte bewiesen, dass er nicht lange ohne Straftaten leben kann. Im August 2019 war er von der Großen Jugendkammer des Oldenburger Landgerichtes wegen räuberischer Erpressung zu einem Jahr Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt worden.

Nichts durfte mehr passieren. Doch nur einen Monat nach dem Oldenburger Bewährungsurteil verwirklichte der 18-Jährige die Taten, wegen derer er jetzt vor Gericht stand. Er war bei einer Firma angestellt, die Geräte an Kunden ausliefert. Der 18-Jährige war der Auslieferungsfahrer. Doch dann das: Bezahlten Kunden bar, steckte sich der Angeklagte das Geld in die eigene Tasche. 1500 Euro konnte er innerhalb kürzester Zeit unterschlagen.

Die dreisten Taten waren nicht sofort entdeckt worden. Erst die Aufarbeitung der Buchhaltung brachte die Unregelmäßigkeiten ans Tageslicht. Die Suche nach dem Täter ging los. Schnell stand der 18-Jährige im Verdacht, weil er die Waren ausliefert und das Kundengeld entgegengenommen hatte. Zunächst leugnete der Angeklagte die Taten, fing dann aber doch an, die unterschlagenen Gelder zurückzuzahlen. Das rettete ihm sogar seinen Job.

Doch dann kündigte der Angeklagte. 500 Euro hatte er bereits zurückgezahlt, nach seinem Ausscheiden aus der Firma stellte er aber die Zahlungen ein. Erst jetzt erstattete die Firma Anzeige. Das hätte der Angeklagte alles vermeiden können. Hat er aber nicht. Deswegen ist er auch zu 20 Monaten Jugendgefängnis verurteilt worden.