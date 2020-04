Justiz: Betrüger (20) hat mit Berufung Erfolg

Cloppenburg Mit der Berufung gegen ein Urteil des Cloppenburger Amtsgerichtes hat ein 20-jähriger Heranwachsender aus Cloppenburg Erfolg gehabt. Das Oldenburger Landgericht als Berufungsinstanz setzte am Dienstag die vom Amtsgericht verhängte Jugendstrafe zur Bewährung aus. Damit bleibt dem Angeklagten das Jugendgefängnis nun erspart.

In Cloppenburg war der 20-Jährige noch zu zehn Monaten Jugendgefängnis verurteilt worden. Der junge Angeklagte ist erheblich vorbestraft und hatte nur einen Monat nach der vorletzten Verurteilung eine beispiellose neue Betrugsserie gestartet. Für seine Taten hatte er seinen 80-jährigen nichtsahnenden Opa mit ins Boot geholt. Der Angeklagte hatte in der Vergangenheit so viele Betrugstaten begangen, dass alle seine Konten und Accounts bereits gesperrt waren.

Rechnungen erhalten

Auf eigenen Namen ging nichts mehr, vor allem nicht im Internet. Deswegen fragte er seinen Opa, ob er auf dessen Namen mal etwas bestellen könne. Der 80-Jährige willigte nichtsahnend ein. Er war von einer Bestellung ausgegangen, doch der Angeklagte bestellte alle möglichen Sachen. Dem 80-Jährigen flatterten dann die Rechnungen ins Haus.

Dem Jugendgericht des Cloppenburger Amtsgerichtes hatte das gereicht. Eine Bewährungsstrafe sollte es für die neuen Taten nicht mehr geben. Zehn Monate Jugendgefängnis hieß am Ende das Urteil. Doch das wollte der 20-Jährige nicht akzeptieren. Er legte Berufung gegen das Urteil ein. In der jetzigen Berufungsverhandlung konnte der 20-Jährige dann nachweisen, dass er sich in der letzter Zeit nichts mehr zuschulden kommen lassen hatte. Er will nun auch den angerichteten Schaden wieder gutmachen.

Bewährung erhalten

Das Landgericht zeigte sich dann gnädig. Der 20-Jährige sollte doch noch einmal seine Bewährung bekommen – unter anderem auch deswegen, weil er das erste Mal zu einer Jugendstrafe verurteilt worden war. Die anderen Strafen waren entweder Betreuungsmaßnahmen oder Arreste gewesen.