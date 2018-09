Cloppenburg Wegen eBay-Betrugs im großen Stil hat das Jugendschöffengericht des Amtsgerichts am Donnerstag einen Cloppenburger (20) zu einer Jugend-Gefängnisstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Zudem muss der Angeklagte das, was er durch die Betrügereien ergaunert hat, an den Staat zurückzahlen. Das sind im vorliegenden Fall 13 000 Euro.

18 Fälle des Betruges waren angeklagt, 16 Fälle davon gab der Angeklagte zu. Das Geständnis wirkte sich strafmindernd aus, konnte den Angeklagten aber nicht vor dem Gefängnis bewahren. Die Taten waren dreist: Der 20-Jährige bot auf eBay Fahrzeuge an, kassierte in Einzelfällen bis zu 1000 Euro Vorkasse, lieferte aber nichts aus. Nach eigenen Angaben brauchte der 20-Jährige das Geld, um seine Spielsucht finanzieren zu können.

Aber nicht nur die dreisten Taten wirkten sich strafverschärfend aus, sondern auch der Umstand, dass der Angeklagte während der Betrügereien unter Bewährung stand. Vor zwei Jahren hatte er Bekannten dabei geholfen, Bagger zu stehlen. In dem Prozess um die Bagger-Diebstähle war der 20-Jährige als Gehilfe angeklagt gewesen. Das Gericht sprach ihn seinerzeit schuldig, sah aber noch von einer Bestrafung ab. Man wollte zunächst einmal abwarten, wie sich der Angeklagte entwickelt. Das kommt einer Art Vorbewährung gleich.

Diese Vorbewährung hat der 20-Jährige reichlich missbraucht. Durch die Betrügereien hat er bewiesen, dass sich die Erwartungen, er werde nunmehr ein straffreies Leben führen, nicht erfüllt haben. Deswegen gab es nun auch keine Bewährung mehr. Die Staatsanwaltschaft hatte für den Angeklagten sogar eine Jugend-Gefängnisstrafe von zwei Jahren und acht Monaten beantragt. Die Verteidigung hatte auf Bewährung plädiert. Aber das kam für das Gericht nicht in Betracht.