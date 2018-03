Cloppenburg Wegen eines schweren sexuellen Übergriffs auf ein 13-jähriges Mädchen hat das Jugendgericht des Cloppenburger Amtsgerichtes einen 17-jährigen Flüchtling aus Cloppenburg schuldig gesprochen. Gegen den Angeklagten wurde eine Geldauflage von 2000 Euro verhängt. Die Summe ist an eine gemeinnützige Einrichtung zu zahlen.

Täter und Opfer wohnten zur Tatzeit in einer Cloppenburger Jugendhilfeeinrichtung. Am Tatabend hatte der Angeklagte die 13-Jährige in deren Zimmer aufgesucht. Sein Ziel war klar: Er wollte mit dem Mädchen den Beischlaf vollziehen. Die 13-Jährige hatte das aber abgelehnt. Sie hatte das dem Angeklagten auch unmissverständlich klargemacht. Doch der 17-Jährige ließ sich nicht von seinem Vorhaben abbringen. Die 13-Jährige konnte sich nicht mehr wehren. Wie versteinert hatte sie schließlich den sexuellen Übergriff über sich ergehen lassen.

Freundinnen informiert

Anschließend war das Mädchen aus der Jugendhilfeeinrichtung geflohen. Zuvor hatte sie aber noch ihren Freundinnen von dem schrecklichen Geschehen erzählt. Die Freundinnen sollen dann die Erzieher informiert haben. So geriet der Angeklagte schließlich in das Visier der Ermittler.

Anfangs hatte er die Vorwürfe noch bestritten. Doch als das DNA-Gutachten vorlag, gab es nichts mehr zu leugnen. Der Angeklagte räumte nun den sexuellen Kontakt ein, der sei aber einvernehmlich gewesen, so seine neue Verteidigungsstrategie.

Der Angeklagte will nicht gewusst haben, wie alt das Mädchen war. Das war ihm nicht zu widerlegen gewesen. Aber dass der „sexuelle Kontakt“ freiwillig und einvernehmlich gewesen sein soll, das glaubte das Gericht dem 17-Jährigen nicht.

Gericht glaubt dem Opfer

Vielmehr wurde der 13-Jährigen geglaubt, die als Zeugin aussagen musste. Anfangs war gegen den Angeklagten wegen des Vorwurfes der Vergewaltigung ermittelt worden. Weil aber eine direkte Gewaltanwendung nicht festgestellt werden konnte, wurde der 17-Jährige wegen sexuellen Übergriffs (gegen den erkennbaren Willen des Mädchens) schuldig gesprochen. Der Angeklagte ist nicht vorbestraft. Zur Ahndung der Tat wurde das mildere Jugendrecht herangezogen.