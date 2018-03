Cloppenburg Ein 41 Jahre alter Mann aus Cloppenburg, der eine 91-jährige – stark hör- und sehbehinderte – Seniorin in deren Haus in Cloppenburg bestahl, hat auch in zweiter Instanz keine Bewährungsstrafe bekommen. Wie berichtet, hatte das Cloppenburger Amtsgericht den Angeklagten in einem ersten Prozess zu knapp drei Jahren Gefängnis verurteilt. Dagegen hatte der 41-Jährige Berufung eingelegt. Er wolle eine Bewährungsstrafe erreichen.

Doch das Oldenburger Landgericht in zweiter Instanz erfüllte dem vorbestraften Angeklagten am Freitag diesen Wunsch nicht. Zwar wurde die Strafe auf nunmehr zwei Jahre Haft reduziert, eine Aussetzung der Strafe zur Bewährung kam aber auch für die Oldenburger Richter nicht in Betracht.

Zielgerichtet vorgegangen

Auch eine verminderte Schuldfähigkeit vermochte das Gericht nicht zu erkennen. Zu zielgerichtet sei der Angeklagte vorgegangen. Seine Steuerungsfähigkeit sei nicht eingeschränkt gewesen, so die Vorsitzende Richterin am Freitag.

Weil der drogenabhängige Angeklagte jetzt aber ein Geständnis abgelegt und sich um einen Therapieplatz gekümmert hatte, wurde lediglich die Höhe der Strafe reduziert.

Seniorin leidet massiv

Bewährung gab es unter anderem auch deswegen nicht, weil die 91-Jährige unter dem Geschehen massiv leidet. Der Angeklagte hatte am Tattag an der Tür der betagten Dame geklingelt. Sie öffnete und stürzte zu Boden, als sie den Angeklagten sah. Er hatte dann das Geld aus ihrer Handtasche gestohlen.

Die 91-Jährige hat seitdem das Vertrauen verloren. Wollen Verwandte sie heute besuchen, müssen sie vorher anrufen. Die 91-Jährige öffnet ansonsten die Tür nicht mehr.

Strafe zurückgestellt

Jetzt zwei Jahre Gefängnis: Das Gericht sah aber die Notwendigkeit, dass der Angeklagte seine Therapie beginnen kann. Deswegen wurde am Freitag beschlossen, dass die Vollstreckung der Strafe zunächst noch zurückgestellt wird.