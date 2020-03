Cloppenburg Wegen gemeinschaftlich begangenen Pkw-Aufbruchs in mehreren Fällen hat das Cloppenburger Amtsgericht am Freitag einen 38-jährigen Litauer zu einem Jahr Haft auf Bewährung und zur Zurückzahlung der erlangten Beute im Wert von 8000 Euro verurteilt. Der Angeklagte hatte in nur einer Nacht in Cloppenburg mehrere Fahrzeuge aufgebrochen und die in den Fahrzeugen installierten Navigationsgeräte gestohlen.

Navigationsgeräte lassen sich offenkundig gut in Litauen verkaufen. Jedenfalls war der Angeklagte nach seiner Cloppenburger Aufbruchsserie in seine Heimat zurückgekehrt. Er wähnte sich dort auch wohl in Sicherheit.

Doch der Litauer sollte sich irren. Der 38-Jährige hatte die Rechnung ohne die Cloppenburger Polizei gemacht.

In der Tat gestalteten sich die Ermittlungen anfangs schwierig. Trotz akribischer Suche waren in den aufgebrochenen Fahrzeugen kein einziger verwertbarer Fingerabdruck zu finden gewesen, der auf die oder den Täter hätte schließen können.

Dann aber wurde die Polizei doch fündig. Sie konnte in einem der Fahrzeuge einen kleinen Blutspritzer sicherstellen. Ein Abgleich mit der deutschen DNA-Datei brachte aber keinen Erfolg, dafür aber der Abgleich mit der litauischen Datenbank. Dort war der Angeklagte mit seiner DNA registriert. Er wurde in Litauen sofort verhaftet. Das Cloppenburger Amtsgericht bestand darauf, dass der Angeklagte ausgeliefert wird.

Fünf Monate saß der 38-Jährige in Deutschland in Untersuchungshaft, bis ihm am Freitag der Prozess gemacht werden konnte. Weil der Angeklagte in Deutschland nicht vorbestraft ist und über mögliche Mittäter keine Informationen vorlagen, kam der 38-Jährige noch mit einem Jahr Haft auf Bewährung davon. Nun muss er die 8000 Euro zurückzahlen und kann dann wieder in seine Heimat nach Litauen zurückkehren.