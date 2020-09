Justiz: Mehrmals ohne Versicherungsschutz Roller gefahren

Cloppenburg Weil er dreimal ohne Versicherungsschutz mit einem Roller am Straßenverkehr teilgenommen hat, hat das Jugendgericht des Cloppenburger Amtsgerichtes am Dienstag einen 18-jährigen Heranwachsenden aus Cloppenburg unter Betreuung gestellt. Was für den Angeklagten aber erheblich schwerer wiegen dürfte, ist der Umstand, dass sein geliebter E-Scooter eingezogen wurde.

Der 18-Jährige hatte seine gesamten Ersparnisse für den Kauf des Elektrorollers eingesetzt. Nur hatte er sich die gesetzlich vorgeschriebene Haftpflichtversicherung für den E-Scooter gespart. E-Scooter sind bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h nicht führerscheinpflichtig. Diese Geschwindigkeitsbegrenzung hatte der Angeklagte auch stets befolgt. E-Scooter sind aber versicherungspflichtig.

Die Haftpflichtversicherung wird durch eine aufgeklebte Versicherungsplakette am Roller nachgewiesen. Insofern ist schnell zu erkennen, ob ein E-Scooter versichert ist oder nicht. Dreimal hintereinander war der 18-Jährige aufgefallen, als er ohne Versicherungsplakette und damit ohne Versicherung am Straßenverkehr teilgenommen hatte.

Beim letzten Mal wurde schon mal vorsorglich der E-Scooter des Angeklagten eingezogen. Bis zu seinem Prozess musste der Angeklagte auf seinen Roller verzichten. In der Zwischenzeit hatte der 18-Jährige mehrmals beim Amtsgericht angerufen und gefragt, wann er denn seinen Roller zurückbekommen würde. Seit Dienstag steht nun fest: Der E-Scooter des Angeklagten bleibt beschlagnahmt.

Der Angeklagte wusste von der Versicherungspflicht, er war aber in einem Punkt falsch informiert: Freunde hatten ihm erzählt, dass man viermal ohne Versicherungsschutz auffallen darf, ehe der Roller eingezogen wird – dabei ist dreimal richtig.