Cloppenburg Wegen sexueller Belästigung hat das Jugendgericht des Cloppenburger Amtsgerichts am Mittwoch einen syrischen Flüchtling (18) schuldig gesprochen. Der Angeklagte muss nun an einem sozialen Trainingskursus teilnehmen und eine Geldauflage von 200 Euro erfüllen. Das Gericht war davon überzeugt, dass der Angeklagte in der Cloppenburger Innenstadt und in einem Cloppenburger Geschäft zwei 14 und 15 Jahre alte Mädchen sexuell motiviert angefasst hat.

Der 18-Jährige hatte das bestritten. So sei das nicht gewesen, meinte er. Die Mädchen hätten sich Geld von ihm leihen wollen, erklärte der Angeklagte. Doch das glaubte das Gericht nicht. Vielmehr hielt es die Aussagen der beiden Mädchen für glaubhaft. An zwei verschiedenen Tagen seien sie von dem Angeklagten am Gesäß und an der Brust angefasst worden. Der 18-Jährige habe sich kaum abschütteln lassen, so die beiden Zeuginnen. Und Geld hätten sie sich nicht von ihm leihen wollen.

Der 18-Jährige, der einen Integrationskurs besucht, spricht mittlerweile gut deutsch. Mit der sexuell motivierten Tat wollte er nichts zu tun haben. Er ist nach Überzeugung des Gerichtes aber schuldig. Das Gesetz, dass das sexuell motivierte Angrapschen unter Strafe stellt, ist neu. Es ist den Ereignissen aus der Kölner Silvesternacht 2015 geschuldet, wo es zu sexuellen Übergriffe auf zahlreiche Frauen gekommen war.

Dieses sexuell motivierte Geschehen konnte im Nachhinein kaum geahndet werden, weil die Gesetzesgrundlage fehlte. Bis zu den Kölner Ereignissen wurde das Angrapschen als Ausdruck von Zuneigung gewertet, weil keine sexuelle Handlung oder Beleidigung vorgelegen haben soll. 2016 hatte der Gesetzgeber reagiert und das sexuell motivierte Angrapschen unter Strafe gestellt. Das erfüllt nun den Tatbestand der sexuellen Belästigung.