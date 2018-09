Cloppenburg Der Bau- und Verkehrsausschuss des Cloppenburger Stadtrats hat sich am Donnerstagabend einstimmig dafür ausgesprochen, die Verkehrssicherheit im Bereich Schützenstraße/Cappelner Damm/Lankumer Ring deutlich zu verbessern. Bereits von der Verwaltung ausgearbeitete Planungen sollen den Anwohnern demnächst in Anliegerversammlungen vorgestellt werden.

Wie berichtet, machen sich junge Familien, die im Bereich Bachstraße in einem kleinen neuen Baugebiet ihre Häuser errichtet haben, Sorgen um die Sicherheit ihrer kleinen Kinder. Denn auf dem gut ausgebauten Cappelner Damm wird mitunter viel zu schnell gefahren, außerdem ist wegen des nahegelegenen Gewerbegebiets (Baumärkte, Autohäuser, etc.) sowie des Sprachheilkindergartens und der BBS Technik mit 2800 Schülern jede Menge los in diesem Bereich.

Bauamtsleiter Armin Nöh stellte den Maßnahmenkatalog der Verwaltung vor: Weil die Schützenstraße (in Richtung Emsteker Straße) und der Cappelner Damm an einer Seite noch keinen Fußweg haben, sollen dort Bürgersteige gebaut werden. Außerdem sollen auf dem Cappelner Damm im Bereich Bachstraße und bei der Kreuzung Lankumer Ring zwei Querungshilfen entstehen. Diese würden so weit in die Straße hineinragen, dass nicht nur der Autoverkehr gebremst, sondern auch Kindern ein vergleichsweise gefahrloses Überqueren der Fahrbahn ermöglicht wird.

Der ebenfalls in der Diskussion stehenden Einführung von Tempo 30 auf dem Cappelner Damm und an der Schützenstraße erteilte Nöh mit Hinweis auf die Gesetzeslage eine klare Absage. Dies sei ihm auch vom Geschäftsführer der Verkehrskommission, Norbert Heppner, so bedeutet worden. Tempo 30, ansonsten vor Kindertagesstätten und Schulen möglich, käme hier nicht in Frage, weil weder der Sprachheilkindergarten noch die BBS Technik direkt am Cappelner Damm lägen, so Nöh. Zudem sei der Cappelner Damm bislang nicht negativ als Unfallschwerpunkt in Erscheinung getreten.

Die Kosten für die Verkehrssicherungsmaßnahmen bezifferte der Bauamtsleiter auf 300 000 Euro für den Cappelner Damm und 150 000 Euro für die Schützenstraße. Jeweils 50 Prozent müssten die Anlieger tragen.

Ausschussmitglied Heinz-Georg Berg (SPD) hatte auch noch den vorderen Teil der Schützenstraße in Richtung Cappelner Straße in der Blick nehmen wollen. Dort – so Berg – müssten Busse und Autofahrer um die am Straßenrand parkenden Pkw herumkurven, was in Stoßzeiten wie zu Schulbeginn und -ende zu chaotischen Verkehrsverhältnissen führe. Bauamtsleiter Nöh sprach sich gegen ein Halteverbot in diesem Bereich aus, weil die parkenden Autos erfreulicherweise den Verkehr verlangsamen würden. Zudem habe es Beschwerden der mit dem Schülertransport beauftragten Busunternehmen noch nicht gegeben.

• Auf Antrag der SPD hat sich der Ausschuss dafür ausgesprochen, in den Jahren 2019 bis 2021 jeweils 100 000 Euro in den Haushalt einzustellen. Damit soll die barrierefreie Überwegung in Wohngebieten beispielsweise durch das Absenken von Bordsteinen verbessert werden.