Cloppenburg Ein 12-jähriger Cloppenburger ist am Montag von drei bislang unbekannten Tätern geschlagen worden. Die gefährliche Körperverletzung ereignete sich um 13.45 Uhr im Bereich der Schule an der Leharstraße. Bei dem Angriff wurde auch das Mobiltelefon des Kindes beschädigt. Der Junge trug leichte Verletzungen davon und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Telefon 0 44 71/1 86 00 entgegen.

Einbrecher sind in der Nacht zu Dienstag in ein Geschäft an der Soestenstraße eingebrochen. Der Tatzeitraum liegt laut Polizeiangaben zwischen 1.21 und 1.23 Uhr. Der oder die Täter durchsuchten die Büroräume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht klar. Der Schaden liegt bei 1000 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0 44 71/1 86 00.