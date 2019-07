Cloppenburg Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Donnerstag um 23.05 Uhr ein VW Golf in Brand geraten, der auf dem Parkplatz des Kreishauses an der Eschstraße geparkt war. Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg rückte mit 15 Kameraden in drei Fahrzeugen aus, und konnte den Brand schnell löschen.

So verhinderten die Feuerwehrleute ein Übergreifen der Flammen auf die links und rechts vom Golf geparkten Autos. Ein in der Nähe geparkter BMW 1er wurde jedoch laut Polizeiangaben durch die Hitzeentwicklung am Brandort beschädigt.

Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt, dürfte sich jedoch im fünfstelligen Eurobereich bewegen, so die Polizei. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Laut Kreispressesprecher Frank Beumker ist der Golf – ein Dienstfahrzeug des Landkreises – komplett ausgebrannt. Der BMW wurde an der vorderen rechten Fahrzeugseite beschädigt.

Bei der Kreisverwaltung sei man geschockt gewesen, als man von dem Feuer hörte. Schon Anfang des Jahres hatte es einen Auto-Brand auf dem Kreishaus-Parkplatz gegeben. Der Landkreis findet, dass der Brand – dessen Ursache ja noch geklärt werden muss – als Anschlag auf den öffentlichen Dienst zu verstehen ist. Für Hinweise zu den Brandumständen lobt der Landkreis laut Beumker eine „Belohnung“ von 3000 Euro aus.