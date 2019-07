Cloppenburg Cloppenburgs Autofahrer dürften schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben. Denn seit Donnerstag ist mit der Kreuzung an der St.-Andreas- Kirche erneut eine wichtige Verkehrsader in der Soeste­stadt gesperrt.

Eine Karte mit den entsprechenden Umleitungen finden Sie hier.

Die Sperrung an der Kreuzung zwischen Langer Straße, Löninger Straße, Eschstraße und Kirchhofstraße sei wegen der Erneuerungen und hydraulischen Optimierungen an der Regen- und Schmutzwasserkanalisation notwendig, heißt es von der Stadtverwaltung. Die aufwendigen Sanierungsarbeiten werden bis zum Ende des Jahres andauern. „Das klingt im ersten Moment dramatisch. Schaut man sich die Umleitungen aber einmal genauer an, sieht man, dass man doch relativ einfach von A nach B kommt“, so Fachbereichsleiter für den Hoch- und Tiefbau der Stadt Cloppenburg, Armin Nöh.

Die Soestenstraße und Löninger Straße sollten für die alltäglichen Fahrten vermieden werden, lautet die Empfehlung aus dem Rathaus. Ab der Kreuzung Resthauser Straße/Soestenstraße/Ritterstraße dürfen nur noch Anlieger die Straße befahren. Auch aus dem Süden kommend, steht die erste Baustellenabsperrung an der Kreuzung Löninger Straße/Fritz-Reuter-Straße/Prozessionsweg.

Die schnellste Umleitung bleibt die Umgehungsstraße. Wer nicht unbedingt durch die Stadt muss, sollte die Baustelle weiträumig über die B 213 umfahren, sagt die Stadtverwaltung. Die Abfahrt Cloppenburg Mitte kann dabei wie gewohnt genommen werden und führt automatisch auf die Umleitung U 15 von der Molberger Straße über den Prozessionsweg in die Fritz-Reuter-Straße.

Von der B 72 kommend, führt die Umleitung U 6 über die Osterstraße und die Hagenstraße, vorbei am Schwimmbad und dem Pingel-Anton-Kreisel und weiter bis zur Fritz-Reuter-Straße, um auf die andere Seite der Baustelle zu kommen.

Die Umleitungen U 6 und U 15 sind weiträumig ausgeschildert. Bereits auf der Ortsumgehung sind die entsprechenden Hinweise befestigt. Ortskundige Autofahrer haben sich jedoch schon andere Wege rund um die Baustelle gesucht – was den Anliegern weniger gut gefallen dürfte.

Wer es noch einfacher möchte, dem wird vom Rathaus das Fahrrad empfohlen: Der Fuß- und Radverkehr wird innerhalb der gesperrten Kreuzung an der St.-Andreas-Kirche-geführt und aufrechterhalten.

„Um neben den dringend notwendigen Sanierungen auch noch etwas Positives für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, werden im gleichen Zuge die Versorgungsleitungen erneuert, die Bürgersteige mit taktilen Leitelementen für unsere sehbeeinträchtigten Menschen neu gestaltet, die Ampeln durch moderne Anlagen mit besserer Schalttechnik ersetzt und die Asphaltfahrbahn für den Kfz-Verkehr und den Radfahrer optimiert “, so Armin Nöh.