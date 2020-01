Cloppenburg Zu einem versuchten Einbruch ist es am Montag gegen zwei Uhr in einem Juweliergeschäft an der Mühlenstraße in Cloppenburg gekommen. Nach Polizeiangaben schlug ein bislang unbekannter Täter eine Fensterscheibe ein. Das Sicherheitsglas verhinderte den Einbruch. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Telefon 0 44 71/ 1 86 00 entgegen.

• Nach dem Brand eines Staubsaugers auf dem Gelände der BBS Technik am Lankumer Feldweg sucht die Polizei nach zwei männlichen Jugendlichen. Zeugen hatten die beiden jungen Männer am Samstag gegen 19.30 Uhr neben dem Feuer gesehen. Sie sollen vom Brandort in Richtung Cappelner Damm geflüchtet sein. Beide Personen sollen circa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur gewesen sein. Einer der Jugendlichen habe eine dunkle Jacke getragen. Auch die andere Person trug eine dunkle Jacke, hatte jedoch im Bereich der Brust helle Applikationen. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.

• Ein weißer Kleintransporter – ein Fiat Ducato – ist zwischen Sonntag und Montag, 6 Uhr, im Cloppenburger Stadtgebiet gestohlen worden. Er war auf dem Parkstreifen auf der Kirchhofstraße abgestellt und hatte zum Zeitpunkt des Diebstahls das Kennzeichen CLP-MJ 190. Zeugen mögen sich unter Telefon 0 44 71/1 86 00 bei der Polizei melden.

• Der hintere rechte Reifen eines VW ist am Montag zwischen 9.15 und 9.45 Uhr beschädigt worden. Das Auto stand in einer Parklücke vor dem Jobcenter im Lankumer Ring. Zeugen der Verkehrsunfallflucht können sich unter Telefon 0 44 71/ 1 86 00 bei der Polizei melden.

• Während einer Polizeikontrolle am Montag um 2.10 Uhr wurde ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg auf der Mühlenstraße auffällig. Die Polizisten führten einen Drogenvortest durch. Dieser fiel positiv aus. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann zusätzlich unter Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,44 Promille.

• Ein unbekannter Fahrer beschädigte am Samstag zwischen 9 und 19 Uhr die linke Fahrzeugseite eines Mercedes. Das Auto stand auf dem Marktplatz in der Eschstraße. Hinweise: Telefon 0 44 71/ 1 86 00.

• Die Motorhaube eines VW Touran einer Molbergerin wurde am Freitag zwischen 10.40 und 14.30 Uhr zerkratzt. Der PKW stand unter anderem auf dem Parkplatz an der Bürgermeister-Heukamp-Str. und später an der Grundschule in Molbergen. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro.

• Während einer Verkehrskontrolle auf der Osterstraße am Samstag gegen 10.30 Uhr stellten Polizeibeamte fest, dass der 37-jährige Fahrer eines VW Sharan aus Molbergen ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war.

• Unter dem Einfluss von Drogen stand ein 19-jähriger Molberger, den eine Polizei-Streife am Sonntag um 3.15 Uhr auf dem Industriezubringer kontrollierte. Ein Vortest auf Marihuana war positiv, so dass ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde.

• Am Samstag zwischen 12.20 Uhr und 12.44 Uhr wurde der Mercedes eines Cloppenburgers beschädigt. Laut Polizeiangaben stand der Wagen auf dem Parkplatz eines Malerunternehmens am Prozessionsweg. Der Schaden im Heckbereich liegt bei circa 500 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 04471/ 18600.