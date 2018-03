Cloppenburg „Das haben wir nicht alle Tage“ erklärt Frank Jansen von der Feuerwehr Emstek: Am Samstagnachmittag sind zwei Autos nach einer Kollision an der Ausfahrt der Autobahn 1 bei Cloppenburg in Fahrtrichtung Süden auf der Leitplanke gelandet. „Wie die da hin gekommen sind, können wir auch nicht sagen“, erzählt Jansen gegenüber der Nachrichtenagentur Nonstop News weiter. Die beiden Fahrerinnen wurden nach Polizeiangaben bei dem Unfall verletzt und von den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht.



An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Die Autobahn wurde für die Rettungs- und Bergungsarbeiten teilweise gesperrt. Die Polizei versucht nun den Unfallhergang zu rekonstruieren.