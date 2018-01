Cloppenburg Wegen Betruges ist ein 25-jähriger Cloppenburger zu vier Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Der wegen Betrugs einschlägig vorbestrafte Angeklagte hatte sich selbst mit einem ergaunerten Autoradio beschenkt. Der Cloppenburger bestritt das allerdings vehement. Das Radio sei ein Geschenk seiner Ehefrau zu seinem Geburtstag gewesen, beteuerte er am Mittwoch. Die Richter am Oldenburger Landgericht glaubten ihm aber kein Wort.

Das alte Autoradio des Angeklagten entsprach nicht mehr dessen Wünschen. Und obwohl er wegen Betrugs einschlägig vorbestraft ist und unter Bewährung stand, bestellte er im Internet bei einer Elektronikfirma ein neues Radio für 250 Euro. Geld, um die Ware zu bezahlen, hatte er nicht. Die Konten waren blank, eine Privatinsolvenz lief. Um den Betrug zu vertuschen, hatte der Angeklagte einen falschen Namen angegeben, aber seine richtige Anschrift. Außerdem hatte er die Sendung selbst angenommen und den Empfang mit seiner Unterschrift quittiert.

Bezahlt wurde die Bestellung nicht. Das konnte der Angeklagte auch gar nicht. Es dauerte nicht lange, bis die Polizei an seinem Fahrzeug stand. Sie suchte das Radio und fand es eingebaut im Fahrzeug des Angeklagten. Er habe das Radio nicht bestellt, hatte der Angeklagte gegenüber der Polizei erklärt. Das Radio müsse seine Frau bestellt haben. Es sei ein Geschenk für ihn zu seinem Geburtstag gewesen, so der 25-Jährige.

Angesichts dieser Erklärung war die Frau des Angeklagten aus allen Wolken gefallen. Nicht nur, dass der Angeklagte in absehbarer Zeit gar kein Geburtstag hatte. Spontan erklärte sie, ihr Mann habe wieder einmal „Mist gebaut“. Gegenüber der Polizei soll sie sich erbost gezeigt und ihrem Mann einen „Satz heißer Ohren“ in Aussicht gestellt haben. Während des Prozesses aber schwieg sie. So konnte der Angeklagte seine Version vom Geschenk der Frau noch einmal erzählen – ohne allerdings Gehör zu finden. Weil er Arbeit hat und seine Familie ernährt, sahen die Richter von einer Inhaftierung noch einmal ab. Die Bewährungszeit beträgt vier Jahre.